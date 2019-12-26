Як святкуватимуть Новий рік українці: опитування

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Тільки два відсотки українців вирушать на новорічні свята у подорож. Переважна більшість наших співгромадян будуть заощаджувати. Про це свідчать результати опитування, які ми отримали на сайті aspi.com.ua.

Згідно інформації, отриманої нами, новорічну ніч 67% українців проведуть вдома, 16,5% - в гостях у друзів або родичів, 3% візьмуть участь у публічних святкуваннях і тільки 2% поїдуть в подорож Україною або за кордон. Такими є результати соцопитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи".

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1390 грн. У минулому році цей показник був на рівні 1752 грн. При цьому 23% опитаних заявили, що у них взагалі немає грошей на святкування Нового року.

Виконання бажань розподіляється в такому порядку: здоров'я (49%), мир в Україні (40%), порядок у сім'ї, розуміння близьких (29%), гроші (24%), хороша робота (16%), успіхи дітей (12% ).

При цьому більшість опитаних зізналися, що хотіли б отримати подарунки від Діда Мороза (28%), Святого Миколая (17%) і лише 1% українців чекає подарунків від Санта Клауса.

Раніше ми повідомляли про те, як прикрасили міста у різних країнах світу до Нового року

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.