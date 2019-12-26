Пробне ЗНО-2020: коли реєструватися, дати іспитів та ціна на Дніпропетровщині

- 26 груд. 2019
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Як стало відомо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 році відбуватиметься в кінці березня. Про це повідомляє Українській центр оцінювання якості освіти.
Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня.
Пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників. Ціни відрізняються за регіонами.
Так ціна іспита у Дніпропетровській та Запорізькій областях складає 138 гривень разом з ПДВ.
Ціни в інших областях:
- Вінницька, Житомирська та Хмельницька області – 150 гривень;
- Донецька та Луганська області – 144 гривні;
- Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька області – 142 гривні;
- Київська, Черкаська та Чернігівська області – 150 гривень;
- Львівська, Волинська та Рівненська області – 150 гривень;
- Одеська та Кіровоградська області – 138 гривень;
- Харківська, Полтавська та Сумська області – 141 гривня;
- Херсонська, Миколаївська та Крим – 145 гривень.
Жителі окупованого Криму мають можливість скласти іспит на території Херсонської або Миколаївської областей.
Жителі окупованих територій Донбасу складають іспити в населених пунктах, які підконтрольні українській владі.
Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 2 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом — результати проходження тестування.
Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:
21 – 23 березня (українська мова і література);
28 – 30 березня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).
Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.
Зазначається, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.
Повідомляється, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:
- ознайомитися із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;
- виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
- дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
- отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
- психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
- навчитися ефективно розподіляти час;
- оцінити свій рівень навчальних досягнень.
Автор: Маруся Оффон Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.
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