Уходит в вынужденный простой Запорожская ТЭС

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Запорожская тепловая электростанция уходит в вынужденный простой. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Энергодара en-media.tv.

Согласно полученной нами информации, станция будет простаивать с 1 января 2020 года. Об этом идет речь в приказе АО «ДТЭК Днепроблэнерго» от 24 декабря 2019 года.

Запорожская ТЭС не будет работать в штатном режиме три месяца – до 31 марта 2020 года. Перерыв не коснется директора станции, главного бухгалтера и тех сотрудников, которые работают в режиме неполного рабочего времени.

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Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.