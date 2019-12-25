На Днепропетровщине женщина умерла после введения медпрепарата

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На Днепропетровщине произошла трагедия. После введенного лекарства в больнице умерла женщина. О этом нам стало известно из сообщения полиции.

Согласно полученной нами информации, с 17 по 19 декабря в больнице города Каменское во время хирургических операций использовался медицинский препарат, название которого правоохранители не указывают. Семеро пациентов после введения лекарства почувствовали себя плохо. Их состояние здоровья резко ухудшилось. Люди были переведены из Каменского в областную больницу.

В Днепре одна из пострадавших женщин умерла…

По данному факту полиция Каменского открыла уголовное производство по статье 140, часть 1. Проводятся следственные действия. Идет досудебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре подростки посадили на цепь мужчину, обвинив его в педофилии.

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.