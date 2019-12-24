В Днепре подростки посадили на цепь мужчину, обвинив его в педофилии

- 24 груд. 2019
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В Днепре толпа подростков водила мужчину на цепи, после чего приковала его к дереву. Об этом NikopolNews узнал из сообщения информагентства УНИАН.
Согласно информации, полученной NikopolNews , резонансный инцидент имел место сегодня, 24 декабря, ночью, на улице Универсальной. Свидетелями ситуации стали местные жители, которые заметили, как толпа подростков водит неизвестного мужчину на цепи, при этом пиная его и всячески ругая. В итоге человека приковали к дереву и собирались там его бросить.
На место происшествия прибыл патруль полиции. Заметив правоохранителей, подростки бросились бежать, но сотрудники полиции все же смогли задержать семерых злоумышленников. К месту также прибыла следственно-оперативная группа.
На потерпевшем был ошейник с цепью. Его передали медикам скорой. Мужчину госпитализировали. Очевидцы утверждают, что компания обвиняла потерпевшего в педофилии и таким образом хотела его проучить.
Полиция будет выяснять причины и обстоятельства происшествия.
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Автор: Администратор Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.
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