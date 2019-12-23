В Энергодаре нашли «кладбище» брошенных такси

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В Энергодаре нашли около двадцати брошенных автомобилей ЗАЗ-1103 «Славута», которые стоят под открытым небом. Раньше они «работали» в службе такси, так как на всех один цвет кузова с «шашечками». Об этом сообщает сайт today.ua.

Автор заметки пишет: «Почему выбросили сразу столько ЗАЗов — не известно. Причин может быть несколько. Например, таксопарк стал банкротом, что вполне возможно. Или владелец таксопарка обновил гараж, после чего старые машины просто выбросили.

Судя по фотографиям, «Славуты» находятся в очень плохом состоянии. Вряд ли хотя бы одну из них можно восстановить. Да и смысла в этом нет. Жаль видеть одну из самых массовых украинских моделей в таком плачевном состоянии».

Напомним, что ЗАЗ начал выпускать ЗАЗ-1103 "Славута" в 1999 году. Серийное производство этой модели продолжалось вплоть до 2011 года. За это время в Запорожье успели сделать около 140 000 экземпляров «Славуты».

В разные годы ЗАЗ «Славута» оснащалась разными двигателями. С 2006 года у нее только два инжекторных мотора объемом 1,2 и 1,3 л. (это было сделано в связи с ужесточением экологических норм).

Автор: Администратор Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.