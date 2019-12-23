Более миллиона гривен похитил с банковских карт житель Днепропетровщины

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Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно со следователями полиции разоблачили мошенника, который похищал средства с банковских карт граждан. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Украины.

По информации полиции, задержанным оказался 31-летний житель Днепропетровской области.

В полиции сообщают, что к совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился.

Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали «белым пластиком». В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата мужчина имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Таким образом он получал доступ к банковским карт граждан.

Также мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен за последние полгода.

Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированному по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Суд вынес решение об аресте подозреваемого на 60 суток с правом внесения залога в размере 38 420 гривен.

Автор: Маруся Оффон