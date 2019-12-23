«Ощадбанк» планирует закрыть 600 отделений

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В рамках оптимизации работы государственный «Ощадбанк» может закрыть около 600 отделений. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Бизнес-Цензор, который ссылается на FinClub.

Сообщается, что соответствующее заявление сделала глава наблюдательного совета банка Байба Апин.

- У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы, - сказала Апин.

По ее словам, процесс оптимизации не происходит одномоментно.

- Вся работа проводится заранее. Общественные слушания, коммуникационные кампании, в том числе с привлечением местной власти. Банк ищет различные способы: или мы начинаем сотрудничать с кем-то, кто может оказывать банковские услуги, или мы переводим клиентов в онлайн. Ведь, как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много, - сказала глава наблюдательного совета.

Она также также заявила, что руководство должно найти «точку равновесия в вопросе социальной миссии и экономической эффективности».

- И если необходимо, то совместно с акционером и местными властями стараемся найти решение, которое обеспечит людям доступ к сервисам. Не существует единого универсального подхода. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если нам удается перевести на обслуживание в отделение местное предприятие, бюджет или успешного предпринимателя, то отделение остается, - объяснила Апин.

Автор: Екатерина Андрус