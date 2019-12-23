Шестой блок Запорожской АЭС отключили от сети

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23 декабря энергоблок №6 Запорожской атомной станции отключили от сети. Об этом сообщается на официальном сайте станции.

Согласно полученной нами информации, энергоблок вывели в средний планово-предупредительный ремонт, который продлится 114 суток и должен завершиться 14 апреля 2020 года.

В ходе ремонта планируется выполнить ряд регламентных и сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности энергоблока, а также провести капитальный и средний ремонт основного и дополнительного оборудования энергоблока.

По состоянию на 23 декабря в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4-е сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗАЭС досрочно подключили к сети энергоблок после ремонта

Автор: Екатерина Андрус