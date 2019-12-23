Уряд може переглянути прогноз курсу гривні до долара

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає можливість переглянути макроекономічний прогноз та закладений в ньому курс гривні до долара. Про це повідомив міністр Мінекономіки Тимофій Милованов під час візиту на Турбоатом, передає УНІАН.

«Що стосується курсу, то я думаю, що нам доведеться переглядати прогноз курсу у макропрогнозі в напрямку більшого зміцнення. Це не означає, що курс буде меншим. Зараз 23-24 (гривні за долар - УНІАН). Ми все одно чекаємо, що буде певна девальвація. У нас в прогнозі середній курс був 26-27 на наступний рік, але що більше хороших новин для економіки, то сильнішим буде курс», — сказав Милованов.

Серед останніх хороших новин для економіки міністр назвав досягнення домовленостей щодо транзиту російського газу в Європу.

Для довідки: курс долара на міжбанку станом на 11:50 23 грудня 2019 року на продажу складає 23,28 гривень за долар, курс купівлі до 23,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 25,79 гривень за євро.

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Автор: Маруся Оффон