11 школярів Покрова отримали стипендію міського голови (фото)

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Одинадцять талановитих та обдарованих юних покровчан стали володарями стипендії міського голови Олександра Шаповала. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення на офіційному сайті Покровської міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , урочистості з нагоди відзначення найвагоміших досягнень року, що минає, проходили в концертній залі Школи мистецтв. На інтелектуальну, творчу та спортивну еліту там чекала справжня зіркова церемонія з іменними кубками та червоною доріжкою.

Власні відеопрезентації, які доповнювали слова ведучих створювали цілісні образи трудолюбивих, амбітних, творчих, креативних хлопців та дівчат, які здатні здобувати перемоги з високим рівнем конкурсних вимог. Про них знає область, Україна, про деяких — Європа та світ. Поруч з ними батьки, викладачі та тренери — ті, чия самовіддана любов та подвижницька праця стала підґрунтям їхніх досягнень.

Достойною була і винагорода. Стипендія міського голови у розмірі 4 тисяч гривень є вагомим стимулом для учнівської молоді та вихованців позашкільних закладів Покрова.

- Шкільна молодь - це той потенціал, який уже в найближчому майбутньому визначатиме шляхи розвитку нашого суспільства. Важливо сьогодні підтримувати і стимулювати наших дітей до інтелектуального, творчого, фізичного розвитку, - наголошує міський голова Олександр Шаповал.

Цього року сертифікати на премії міського голови отримали:

Чепинська Аліна — учениця 8 класу НВО, автомодельний спорт;

Ткачова Дар'я — учениця 11 класу ліцею, бальні танці;

Робольт Ілля — учень 10 класу НВК №2, радіоспорт;

Мамонова Вікторія — учениця 8 класу Дитячої школи мистецтв, вокал;

Проша Олена, учениця 4 класу НВК №1, карате;

Семак Сергій, вихованець ДЮСШ ім. Д. Дідіка, таїландський бокс;

Козуб Дмитро, учень 11 класу СЗШ №9, гирьовий спорт;

Щербак Нікіта, учень 9 класу СЗШ №4, автомодельний спорт;

Прус Світлана, вихованка БТДЮ, автомодельний спорт;

Чуканівська Неля, вихованка КДЮСШ “Манганіт”, стрибки у воду;

Куартова Лія, учениця Дитячої школи мистецтв, скрипалька.

Переможці творчих та спортивної номінацій Мамонова Вікторія, Куартова Лія, Ткачова Дар'я та Проша Олена прикрасили вечір своїми яскравими виступами.

Раніше ми повідомляли про те, що в Покрові стимулюють молодих лікарів солідними виплатами

Автор: Екатерина Андрус