Что известно о продаже "Vodafone Украина"

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Также ранее сообщалось, что покупателем выступили «родственные» структуры азербайджанского мобильного оператора Bakcell — OOO Telco Solutions and Investments, которая подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell (входит в международную группу компаний NEQSOL Holding).

Продавцом выступит Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург), являющаяся 100%-ной «дочкой» МТС. Она отдаст азербайджанцам 100% доли в Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина».

Сумма сделки составляет 734 миллиона долларов. Это намного меньше, чем оценки наблюдателей, появившиеся, как только стало известно о готовящейся продаже «Vodafone Украина». Тогда озвучивались цифры в пределах $1,2-1,4 млрд.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий оценил стоимость украинского Vodafone в $1,368 млрд. Он основывался на финансовых показателях и текущих биржевых котировках МТС. Но по факту этот актив был оценен на 38% ниже.

«Хорошая это сделка для МТС или нет — об этом скажет рынок», — прокомментировал он. Отметив при этом, что акции МТС немного выросли в цене. Возможно, предположил Александр Паращий, одной из причин роста котировок стало обещание МТС выплатить дивиденды акционерам из части полученных от NEQSOL/Bakcell денег.

Управляющий партнер консалтинговой группы E&C Анатолий Фроленков уверен, что $734 млн — это не вся сумма сделки. Ведь компания «Vodafone Украина» взяла довольно большой кредит на строительство своей сети.

Не исключено, отметил он, что на данную сделку повлиял и ряд других факторов. Так, АФК «Система» (владеет МТС) давно заявляла о своем желании диверсифицировать свой бизнес на другие рынки.

К тому же, отметил Анатолий Фроленков, если посмотреть на другие телеком-активы на рынке, то можно предположить, что особым спросом они не пользуются. В подтверждение своих слов он упомянул компании «Воля» и «Датагруп», которые уже много лет выставлены на продажу.

У старшего аналитика Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина сделка года вызвала «больше вопросов, чем ответов», которые относятся к области экономической и фискальной безопасности Украины. Например, деньги от продажи «Vodafone Украина» через Нидерланды на Люксембург. Именно в этих странах зарегистрированы компании-«прокладки», через которые МТС владеет компанией «ВФ Украина».

Черкашина также удивила сумма сделки - $734 млн — при оценке экспертов в $1,2-1,4 млрд.

«Мы — богатая страна, но, на секундочку, где-то потерялись полмиллиарда долларов, являющиеся потенциальной базой налогообложения в Украине», — подчеркнул он.

По его словам, операции такого формата еще на стадии заключения должны подлежать мониторингу со стороны государства и оценки на предмет их последствий. Если сделку первым «зацепил» Антимонопольный комитет, то он должен сразу же уведомить другие государственные органы. Например, Службу безопасности, налоговую, Минэкономики и т.д.

«Ведь если сделка опасная или непрозрачная, проще отказать на начальной стадии, а не гоняться за деньгами потом», — поделился Вячеслав Черкашин своими соображениями.

В официальном сообщении NEQSOL Holding объяснила покупку «ВФ Украина» необходимостью в зарубежной экспансии. Компания «продолжает стратегию расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний».

«Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения», — заявил генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

По его словам, состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности «Vodafone Украина» являются надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому NEQSOL Holding «готова инвестировать, чтобы далее внедрять инновации и передовые технологии в Украине».

При этом новые владельцы отметили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность «Vodafone Украина». Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

В британском офисе Vodafone на запрос UBR.ua ответили, что уже начали переговоры с новыми собственниками украинского мобильного оператора. Высока вероятность того, что бренд Vodafone останется на рынке.

Анатолий Фроленков также не ожидает каких-либо резких изменений в «ВФ Украина». По его словам, менеджмент компании «довольно неплохо справлялся со своими задачами, скорее всего, здесь резких изменений ожидать не стоит». Разве что за исключением финансов — вполне ожидаемо, новый собственник захочет контролировать денежные потоки. «До конца 2020 года новый собственник вряд ли что-то существенно поменяет», — подытожил управляющий партнер консалтинговой группы E&C.

По его словам, у NEQSOL Holding «денег много, а куда вкладывать — непонятно». Нефтяной бизнес в Украине, имеющий корни в Азербайджане, пошел хорошо, а телеком — понятная для новых собственников «ВФ Украина» отрасль. «Но нефть – не мобильная связь. Ринат Ахметов — яркий тому пример», — подчеркнул Анатолий Фроленков. У богатейшего украинского предпринимателя есть телеком-активы, такие, как «Укртелеком» и Vega. Но назвать их суперуспешными очень сложно.

Автор: Маруся Оффон