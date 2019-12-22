Велосипед для президента: Зеленському в Естонії зробили подарунок

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Як стало відомо NikopolNews , президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському президенту Володимиру Зеленському електровелосипед, повідомляє «Європейська правда».

За інформацією, отриманою NikopolNews, такий подарунок вона зробила під час візиту українського президента до Естонії у вівторок,

Фото подарунка у Twitter розмістив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус.

«В особливому дизайні і з думками про друзів — електричний велосипед Amper», — написав він.

«Президенту України, його високоповажності містеру Володимиру Зеленському», — написано на рамі велосипеда, поруч розміщені прапори України та Естонії.

Нагадаємо, на велосипеді їздив герой фільму «Слуга народу» президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

Автор: Маруся Оффон