Велосипед для президента: Зеленському в Естонії зробили подарунок

- 22 груд. 2019
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Як стало відомо NikopolNews, президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському президенту Володимиру Зеленському електровелосипед, повідомляє «Європейська правда».
За інформацією, отриманою NikopolNews, такий подарунок вона зробила під час візиту українського президента до Естонії у вівторок,
Фото подарунка у Twitter розмістив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус.
«В особливому дизайні і з думками про друзів — електричний велосипед Amper», — написав він.
«Президенту України, його високоповажності містеру Володимиру Зеленському», — написано на рамі велосипеда, поруч розміщені прапори України та Естонії.
Нагадаємо, на велосипеді їздив герой фільму «Слуга народу» президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
Автор: Маруся Оффон
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