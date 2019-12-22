Из-за внедрения 5G точность прогноза погоды под угрозой

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Как стало известно NikopolNews , распространение 5G лишает метеорологов источника важных данных, без которых точность прогноза погоды будет как в 1980-х. Об этом сообщает Liga.tech со ссылкой на The Washington Post

Согласно данным федеральных агентств и Всемирной метеорологической организации, долгожданное международное соглашение о том, как мировые технологические компании должны внедрять технологию 5G, создает серьезные риски для точности прогноза погоды.

Во Всемирной метеорологической организации говорят, что с увеличением количества устройств 5G они начнут создавать помехи на частотах, используемых для отслеживания погоды. Например, водяной пар в атмосфере излучает слабый радиосигнал на частоте 23,8 ГГц. Эти данные регистрируют метеоспутники и их основе оценивают влажность атмосферы в регионе. Точный прогноз погоды также требует информации о дожде и снеге, которую дают частоты 36-37 ГГц, температуру воздуха можно узнать на 50 ГГц, а облака и лед позволяют анализировать частоты 86-92 ГГц.

Решение об использовании конфликтных частот для 5G приняли на Всемирной конференции радиосвязи-2019, которая проходила в Египте.

По данным Национальной океанической и атмосферной администрации США, использование 5G-оборудования в диапазоне 24 ГГц приведет к потере 77,4% получаемых сегодня от спутников данных. Качество прогнозов погоды из-за этого может вернуться к показателям 1980-х годов.



Для смягчения последствий принятого на конференции решения делегаты постановили ограничивать максимальные помехи, которые может создавать оборудование 5G. До 1 сентября 2027 года уровень помех установили -33 децибел на ватт мощности, а после этой даты их ужесточат до -39 дБ/Вт.



Метеорологи уже прорабатывают способы поддержать высокую точность прогнозов погоды в условиях помех от . Одним из способов может быть отказ от отслеживания атмосферы над сушей. Также рассматривается использование искусственного интеллекта, который будет отделять шум от полезных данных.

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Автор: Маруся Оффон