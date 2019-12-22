ДТП с массовой гибелью людей произошло в России (видео)

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В российском Забайкалье случилось ДТП с большим количеством погибших. Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылками на источники в РФ.

Утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. В машине находилось 44 человека.

Правоохранители уже подтвердили гибель 20 человек. Среди них – двое детей, а также 47-летний водитель. По словам перевозчика, шофер был опытный. Журналисты утверждают, что у него было 20 лет стажа.

"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", – утверждает предприниматель Сергей Пнев.

На данный момент автобус удалось перевернуть – спасатели готовятся срезать крышу, так как внутри все еще остаются живые люди. Спасательную операцию осложняет то, что лед частично проломился, и автобус может в любую минуту уйти под воду.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, трагедия случилась из-за лопнувшего колеса.

По факту случившегося открыли уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

В местных пабликах люди выражают соболезнования родным и близким погибших. Некоторые пытаются критиковать власть, но админы не очень приветствуют подобное:

Автор: Администратор