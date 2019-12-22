"Укрпочта" запустила быструю доставку посылок из Польши

Завантажте мобільний додаток сайту

Как стало известно NikopolNews, украинцы в Польше получили новый безопасный и выгодный канал доставки посылок в Украину. Об этом сообщается на сайте «Укрпочты».

«Украинцы, которые постоянно проживают, работают сезонно или учатся в Польше, смогут отправить посылки родным выгодно и надежно. Укрпочта открывает новый канал доставки посылок за 3-6 дней с момента отправки со склада в Польше в Украину. Национальный почтовый оператор совместно с партнерами — частным почтовым оператором «SMART Forwarding» и польской компанией «InPost» начали тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши», — сказано в сообщении.

«Отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке через почтомат «InPost» весом 10 кг размером до 19x38x64 см будет стоить примерно 37 злотых или около 230 грн в эквиваленте. Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки, налаживаем все процессы, чтобы сервис был максимально удобным для потребителей. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до 2-3 в неделю », — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Перцовский.

Известно, что доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления. Однако, международные почтовые отправления, стоимость которых превышает таможенный лимит в 100 евро, будут подлежать дополнительному налогообложению.

Путь отправления из Польши в Украину можно отследить по трек-номеру на сайте «Укрпочты».

В ближайшее время компания планирует запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии и др.

Автор: Маруся Оффон