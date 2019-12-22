Хабарництво в поліції Марганця: прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі

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Як повідомляв раніше NikopolNews , у Марганці заступник начальника відділення поліції підозрюється в одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди. У приміщенні відділення проводились обшуки.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews, прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вимагання неправомірної вигоди заступником начальника Марганецького відділення поліції Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області (ч.3 ст.368 КК України).

За версією слідства, вказана особа вимагала неправомірну вигоду у сумі 1500 доларів США від мешканки міста Марганець за повернення належного їй автомобіля, який було протиправно вилучено працівниками поліції.

У ході досудового розслідування було задокументовано факт протиправних дій з боку заступника начальника Марганецького відділення поліції Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, а саме вимагання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах особи дій, з використанням службового становища.

18.12.2019 слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, та працівниками прокуратури області останнього повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Прокуратура нагадує: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Раніше ми повідомляли про те, що в Марганці піймали крадія на місці злочину — він пробрався до крамниці і встиг поцупити жіночу сумку та гроші

Автор: Екатерина Андрус

Автор: Администратор