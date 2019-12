Найпопулярніші відео на YouTube за 2019-й в Україні та світі: рейтинг

Завантажте мобільний додаток сайту

Googlе представив YouTube Rewind 2019 — найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні. Про це NikopolNews дізнався з офіційного блогу Google Україна.

Що найчастіше дивилися в Україні в 2019 році?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2019 році зібрав Артур Пирожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:

Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло - Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish - bad guy

Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

Серед найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році виглядає так:

KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019

Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния

Маша и Медведь - ?‍♂️ Ура! Скоро каникулы! ?️

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

У топі музичних відео 2019 року у світі перше місце зайняло відео від Daddy Yankee та Snow – Con Calma, яке отримало 1,6 мільярда переглядів.

Найбільше лайків у світовому рейтингу отримав кліп на пісню Señorita від виконавців Shawn Mendes та Camila Cabello — у відео 13 мільйонів вподобань.

Лідером рейтингу авторських відео, які отримали найбільше лайків, став MrBeast із відео Make This Video The Most Liked Video On YouTube — близько 11 мільйонів вподобань.

Автор: Маруся Оффон