Найпопулярніші відео на YouTube за 2019-й в Україні та світі: рейтинг

22 груд. 2019
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Googlе представив YouTube Rewind 2019 —  найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні. Про це NikopolNews дізнався з офіційного блогу Google Україна.

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Що найчастіше дивилися в Україні в 2019 році?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2019 році зібрав Артур Пирожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:

  • Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
  • Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  • Время и Стекло - Дим
  • Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  • RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  • GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video
  • Billie Eilish - bad guy
  • Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  • Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

    • Серед найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

    Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році виглядає так:

  • KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  • Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  • Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
  • Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
  • Маша и Медведь - ?‍♂️ Ура! Скоро каникулы! ?️
  • Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  • ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  • Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
  • Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
  • Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

    • У топі музичних відео 2019 року у світі перше місце зайняло відео від Daddy Yankee та Snow – Con Calma, яке отримало 1,6 мільярда переглядів.

    Найбільше лайків у світовому рейтингу отримав кліп на пісню Señorita від виконавців Shawn Mendes та Camila Cabello — у відео 13 мільйонів вподобань. 

    Лідером рейтингу авторських відео, які отримали найбільше лайків, став MrBeast із відео Make This Video The Most Liked Video On YouTube — близько 11 мільйонів вподобань.

    Автор: Маруся Оффон

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