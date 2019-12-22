Найпопулярніші відео на YouTube за 2019-й в Україні та світі: рейтинг

- 22 груд. 2019
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Googlе представив YouTube Rewind 2019 — найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні. Про це NikopolNews дізнався з офіційного блогу Google Україна.
Що найчастіше дивилися в Україні в 2019 році?
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2019 році зібрав Артур Пирожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:
Серед найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році виглядає так:
У топі музичних відео 2019 року у світі перше місце зайняло відео від Daddy Yankee та Snow – Con Calma, яке отримало 1,6 мільярда переглядів.
Найбільше лайків у світовому рейтингу отримав кліп на пісню Señorita від виконавців Shawn Mendes та Camila Cabello — у відео 13 мільйонів вподобань.
Лідером рейтингу авторських відео, які отримали найбільше лайків, став MrBeast із відео Make This Video The Most Liked Video On YouTube — близько 11 мільйонів вподобань.
Автор: Маруся Оффон
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