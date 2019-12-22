Це цікаво! Експерти назвали 5 нових професій, актуальних у найближчу п'ятирічку

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Експерти назвали 5 професій, які, на їх думку, будуть актуальні у найближчі п’ять років. Інформацію про це NikopolNews отримав на сайті Діловий Регіон, який посилається на Work.ua.

На думку експертів, великим попитом вже згодом користуватимуться такі спеціалісти:

Технічний репетитор

Послуг цього фахівця скоро зажадають всі, хто стикається з постійними змінами у світі технологій.

Професіонал цієї сфери зможе не тільки познайомити клієнта з новими інформаційними технологіями, а й вчити, як їх впровадити в конкретну сферу або бізнес.

Фармакопсихолог

Медицина вже давно визнає вплив стресу і моральних факторів на фізичне здоров'я, а фармацевти винаходять інноваційні препарати. В результаті цього в найближчому майбутньому виникне абсолютно нова сфера - фармакопсихология.

Професіонали цієї галузі повинні будуть повноцінно володіти методами вербальної психології, і паралельно будуть експертами високого рівня, щоб призначати медикаментозне лікування.

Наприклад, для зцілення пацієнта буде застосовуватися комплексний підхід: гештальтерапія і прийом препарату, що знижує гормон стресу - кортизол.

Суддя комп'ютерних рішень

Для того, щоб прийняти одне рішення для конкретної галузі, необхідно врахувати величезну кількість супутніх факторів.

З цією метою і буде створено технічний алгоритм - суддя комп'ютерних рішень. Один із прикладів його застосування: пацієнту потрібне призначення препарату. Для того щоб зважити всі ризики прийому і визначити правильне дозування в систему комп'ютерних рішень будуть завантажені актуальні аналізи пацієнта, його анамнез, генетичні особливості та спосіб життя. Після чого алгоритм видасть оптимальне рішення.

Ця система, і фахівці по роботі з нею будуть потрібні в питаннях оподаткування, страхування життя, вибору освіти та в багатьох інших сферах, які ще сьогодні ми вибираємо інтуїтивно.

Продюсер коротких відео

Зараз активно розвивається тренд на використання відео-контенту. Велику ставку в просуванні товарів ставлять на короткі Instagram і Youtube ролики.

Всі бізнес-одиниці будуть замінювати годинні презентації хвилинними відеороликами. Тому стануть дуже потрібними фахівці, здатні створювати короткий відеоконтент з тонни інформації.

Генетичний порадник

Найімовірніше саме ця професія доповнить або повністю замінить сімейного лікаря. На відміну від терапевта, генетичний консультант буде досліджувати не просто сімейний анамнез, але і генетичний код.

Завдяки розвитку цієї галузі, люди зможуть розшифрувати свій геном, дізнатися схильність до певних захворювань, а також зайнятися профілактикою до того, як хвороба атакує.

Генетичний порадник допоможе у виборі оптимального способу життя, підбере відповідні види фізичних навантажень і навіть визначить ідеальний період для вагітності. Сімейний лікар, який знає все завдяки вашій ДНК — це майбутня реальність.

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Автор: Екатерина Андрус