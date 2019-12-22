В Покрове молодые врачи получают материальную помощь от города

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В Покрове молодым врачам город выделяет материальную помощь в качестве стимула. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте Покровского городского совета.

Согласно информации, полученной NikopolNews , помощь выделяется в рамках городской Программы местных стимулов для медицинских работников территориальной общины, которую приняли для того, чтобы повышать укомплектованность врачами и младшими медицинскими специалистами лечебные заведения города.

Так, на прошлой неделе молодые специалисты Центра медико-санитарной помощи Александр Мирошниченко и Анна Кревская получили из городского бюджета материальную денежную помощь в размере 50 тысяч гривен для улучшения жилищных условий. Эти деньги помогут наладить быт.

Александр и Анна утверждают, что финансовый стимул сыграл не последнюю роль для того, чтобы вернуться жить и работать в родной город.

Александр Мирошниченко с сентября 2019 года ведет прием маленьких пациентов на Руднике и в Шолохово. Врачом очень довольны местные жители. Доктор-педиатр не жалеет, что откликнулся на приглашение и поменял днепровскую клинику на амбулаторию в Покрове. Медик видит здесь для себя перспективы как в плане карьеры, так и в плане жизненного простора. Полученную помощь собирается инвестировать в приобретение собственного жилья в Покрове.

Врач общей практики семейной медицины Анна Кревская в Центре медико-санитарной помощи работает с июля. Интернатуру закончила в Кривом Роге и не скрывает, что сомневалась, как быть дальше. Сейчас она уже уверена в правильности выбора. Молодому доктору нравятся и условия работы, и сама работа. Девушка комфортно чувствует себя в коллективе и чувствует поддержку администрации. Она отмечает, что пока единственная из бывших одногруппников, кто на новом месте получил материальную помощь.

Врачи благодарят мэра Александра Шаповала и депутатов горсовета, утвердивших такую программу. Они уверены, что это достойный и важный шаг к привлечению молодых специалистов в город и развитию медицинской отрасли города.

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Автор: Екатерина Андрус