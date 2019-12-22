Якутский шаман снова идет "изгонять Путина"

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Как стало известно NikopolNews, якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход в Москву, чтобы «изгнать Путина» после того, как в сентябре его задержали правоохранители. Об этом заявил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, передает hromadske со ссылкой на российский «Интерфакс».

По словам Прянишникова, в связи с тем, что Габышеву до настоящего времени не предъявлено обвинение, мера в виде подписки о невыезде прекратилась. Это подтвердила адвокат шамана Ольга Тимофеева.

Также он уточнил, что шаман вышел в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.

Напомним, Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, в марте этого года отправился в Москву «выгонять» Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

12 сентября в отношении Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). С 13 сентября он находился в розыске.

В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали, а 20 сентября его доставили к следователю.

До задержания шаман в течение шести месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в направлении Москвы, по пути к нему присоединялись и другие заинтересованные люди.

20 сентября Габышева направили в психбольницу, где должны были провести психиатрическую диагностику. Психолого-психиатрическая экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять Путина», невменяемым.

Автор: Маруся Оффон