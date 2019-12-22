З’явилися нові рахунки для платників ЄСВ Нікополя, району, Покрова і Марганця

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Як повідомляв раніше NikopolNews , з січня 2020 року почнуть діяти нові рахунки для сплати єдиного внеску, відкриті на балансі центрального апарату Казначейства України (МФО 899998), за стандартом IBAN.

Починаючи з 3 січня 2020 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Тобто існуючі на даний момент рахунки будуть діяти до 31 грудня 2019 року.

Станом на вечір, 21 грудня, нові рахунки опубліковано для таких територіальних відділень ДПС: м. Київ, Волинська область, Запорізька область, Дніпропетровська область, Донецька область, Івано-Франківська область, Львівська область, Миколаївська область, Полтавська область, Рівненська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Чернівецька область, Чернігівська область.

У файлі рахунків є окремий стовпець щодо символів з ЄСВ та назва призначення. Кожна категорія платників, передбачена Законом про ЄСВ, має свій символ звітності, що відповідає коду класифікації рахунків (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207).

На скрінах – нові рахунки для Нікополя і регіону:







Скачати файл з переліком нових рахунків для Нікополя, Покрова, Марганця, Нікопольського району та інших населених пунктів Дніпропетровської області можна ТУТ.

Раніше ми повідомляли про те, що у Нікополі прийняли бюджет міста на 2020 рік

Автор: Екатерина Андрус