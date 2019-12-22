На ЗАЭС раньше срока подключили к сети энергоблок

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20 декабря после окончания капитального ремонта энергоблок №1 Запорожской АЭС досрочно подключили к сети – почти на 3 суток раньше запланированного срока. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте станции.

Согласно информации, полученной NikopolNews, ремонтировали энергоблок 86 дней.

«Основная задача каждой ремонтной кампании – обеспечение качественного ремонта оборудования для безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков», – рассказал генеральный директор Запорожской АЭС Петр Котин.

Во время ремонта на энергоблоке капитально отремонтировали основное и вспомогательное оборудование.

По состоянию на 21 декабря 2019 года на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

На энергоблоке №3 продолжается капитальный плановый ремонт – идут 3 сутки.

С начала 2019 года Запорожская атомная электростанция уже выработала более 37,4 млрд кВтч электроэнергии, с начала эксплуатации – 1 трлн 168 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии.

Ранее мы сообщали о том, что Запорожская атомная станция переходит на новый вид топлива

Автор: Екатерина Андрус