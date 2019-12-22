Нашли следы босых ног: парня, пропавшего на трассе Никополь-Днепр, продолжают искать, объявили вознаграждение

22 груд. 2019
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3-й день продолжаются поиски парня, который вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал. Об этом NikopolNews  узнал из сообщения друга семьи Михаила Соколова.

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Согласно полученной NikopolNews информации, пропал Артем Агеев 1994 года рождения. Родные считают, что причиной его исчезновения могут быть коллекторы, которые якобы преследовали парня и угрожали ему убийством.

Ранее мы сообщали, что Артем вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» в районе Башмачки вечером 10 декабря и ушел в неизвестном направлении. Спустя несколько дней его видели на границе Днепропетровской и Запорожской областей рядом с лесопосадкой. Примерно там же нашли его куртку.

19 декабря были обнаружены босые следы Артёма в посадке и вдоль одной из дорог Солонянского района, собаки провели его след около километра, но затем потеряли.

Поиски продолжились вчера, 21 декабря. Откликнулся поисковый отряд из Павлограда со специально обученными собаками и волонтёры из Солёного и Днепра. Пока, увы, результатов нет.

Родные объявили вознаграждение за ценную информацию об Артеме Агееве в размере 50 000 гривен.

Приметы Артема: на вид — 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.

Был одет: в болоньевую пуховую куртку кофейного цвета до пояса, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

При себе имел: рюкзак темного цвета, мобильный телефон Leeco.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Агеева Артема Витальевича. Просят срочно позвонить по телефонам: «102» или (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Автор: Екатерина Андрус

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