Нашли следы босых ног: парня, пропавшего на трассе Никополь-Днепр, продолжают искать, объявили вознаграждение

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3-й день продолжаются поиски парня, который вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал. Об этом NikopolNews узнал из сообщения друга семьи Михаила Соколова.

Согласно полученной NikopolNews информации, пропал Артем Агеев 1994 года рождения. Родные считают, что причиной его исчезновения могут быть коллекторы, которые якобы преследовали парня и угрожали ему убийством.

Ранее мы сообщали, что Артем вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» в районе Башмачки вечером 10 декабря и ушел в неизвестном направлении. Спустя несколько дней его видели на границе Днепропетровской и Запорожской областей рядом с лесопосадкой. Примерно там же нашли его куртку.

19 декабря были обнаружены босые следы Артёма в посадке и вдоль одной из дорог Солонянского района, собаки провели его след около километра, но затем потеряли.

Поиски продолжились вчера, 21 декабря. Откликнулся поисковый отряд из Павлограда со специально обученными собаками и волонтёры из Солёного и Днепра. Пока, увы, результатов нет.

Родные объявили вознаграждение за ценную информацию об Артеме Агееве в размере 50 000 гривен.

Приметы Артема: на вид — 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.

Был одет: в болоньевую пуховую куртку кофейного цвета до пояса, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

При себе имел: рюкзак темного цвета, мобильный телефон Leeco.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Агеева Артема Витальевича. Просят срочно позвонить по телефонам: «102» или (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Автор: Екатерина Андрус