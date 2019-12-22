Вступил в силу закон о проверке получателей государственных выплат

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Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (№324-ІХ), подписанный 18 декабря президентом Владимиром Зеленским, 21 декабря вступил в силу.

Напомним, цель данного закона – обеспечить эффективное использование бюджетных средств

Речь идет о пенсиях, пособиях, льготах, субсидиях, социальных стипендиях и других выплатах, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Верификация этих выплат будет осуществляться на информационно-аналитической платформе.

"Целью этого закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств", – говорится в тексте документа.

Проект закона внесли в парламент 2 сентября, а глава государства определил его как неотложный. Народные депутаты приняли документ в первом чтении 20 сентября, в целом – 17 октября. Но 7 ноября Зеленский вернул законопроект со своими предложениями. Парламентарии одобрили его правки 3 декабря, после чего президент подписал закон.

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Автор: Екатерина Андрус