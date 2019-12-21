На Днепропетровщине возле горсовета нашли повешенной женщину

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На Днепропетровщине обнаружили повешенной женщину. Об этом сообщает сайт 5692.com.ua. Труп нашли в парке за горисполкомом Каменского.

Тело в петле обнаружили вчера, 20 декабря. По данным правоохранителей, его заметили случайные прохожие около 7:30 утра. Женщина была повешена на одной из елей парка, который расположен за зданием городского совета Каменского. Она была одета во все черное.

Сайт dnepr.info сообщает, что полицейские уже провели первоначальное расследование и установили личность погибшей.

Ею оказалась местная жительница 1969-го года рождения, которая жила одна и вела тихий образ жизни. Пока что основной версией случившегося является самоубийство, но улик, которые указывали бы на причины такого поступка, еще не найдено. Расследование продолжается

Автор: Администратор