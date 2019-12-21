В Украине пройдет всеобщая шахтерская забастовка

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18 декабря в Украине начнется всеобщая шахтерская забастовка: все государственные предприятия по добыче угля будут остановлены, а шахтеры выйдут с протестами. Об этом NikopolNews узнал из сообщения информационного агентства «Вчасно», которое ссылается на организаторов.

Согласно информации, полученной NikopolNews , решение выйти на акции протестов принял Независимый профсоюз горняков Украины, возглавляемый Михаилом Волынцом.

Михаил Волынец отметил, что это будет предупредительная акция, чтобы власть обратила внимание на состояние дел в угольной отрасли.

«Сейчас шахтерам обещают погашение задолженности по зарплате, но нормативной базы для этого нет. Также непонятна перспектива шахт на 2020 год», - сказал глава профсоюза.

Волынец предупредил, в 8:00 утра 18 декабря угольные предприятия остановятся, а шахтеры в своих городах выйдут на акции протеста.

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Автор: Екатерина Андрус