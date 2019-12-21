В Украине молодые учителя получат разовую выплату

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В проекте бюджета на 2020 год предусмотрена разовая выплата пособия молодым учителям. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте финансовых новостей finance.ua, который ссылается на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Мы как государство, в первую очередь, обращаем сейчас внимание на положение молодых учителей, потому что у них условия оплаты сейчас хуже, они получают меньше надбавок», – заявил Гончарук.

Поэтому Кабмин предлагает финансово стимулировать молодых педагогов работать в украинских школах.

Кто и сколько получит: в правительственной презентации отмечается, что в 2020 году молодым учителям необходимо выплатить по 21 тыс. гривен. Выплату получат 73,9 тысячи педагогов, которые имеют менее 10 лет стажа.

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