Конец "зарплатному рабству": украинцам разрешат выбирать банк для получения зарплат

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Как стало известно NikopolNews, в Украине работникам хотят разрешить самостоятельно выбирать банк, в котором они будут получать зарплату. Об этом на своей странице в ФБ сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По словам министра, сейчас украинцы имеют право избирать банк, в котором хотят получать зарплату, однако часто работодатели этим правом пренебрегают, заключая с банками «зарплатные проекты» без ведома своих работников:

«На самом деле, по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают».

По словам Дубилета, правительство хочет ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы.

«Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо», — написал министр.

«Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им станут отказывать в выборе банка», — пояснил Дмитрий Дубилет.

По его словам, проект может начать работать уже с 2020 года.