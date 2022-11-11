Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю (фото)

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко і оприлюднив фото. Станом на 11 листопада на кордоні звели вже 3 кілометри стіни.

Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо, – написав Тимошенко.

Він повідомив, що аналогічні роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.

Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії.

Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу.

Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога, – запевнив Кирило Тимошенко.

Як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю, дивіться на фото

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