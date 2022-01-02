У січні почнуть діяти нові норми Закону про мову

У січні 2022 року почнуть діяти нові норми Закону про мову, передає NNS, посилаючись на НВ.

З 16 січня 2022 року набуває чинності вимога мовного закону до видавців загальнодержавних і регіональних друкованих ЗМІ. З цієї дати вони можуть видавати їх іншими мовами (наприклад, російською) лише за умови паралельного друку аналогічного тиражу українською мовою. Для місцевих друкованих ЗМІ ця вимога вступить в силу пізніше — з 16 липня 2024 року.

Однак ця норма не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються винятково кримськотатарською, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Євросоюзу.

А з 16 липня 2022 року набуде чинності норма про обов’язкове використання української мови в інтерфейсах комп’ютерних програм та інтернет-представництв (вебсайти, офіційні сторінки в соціальних мережах).

Також з 16 липня 2022 року запрацює запровадження адміністративної відповідальності за порушення вимог закону про державну мову для фізичних осіб, друкованих ЗМІ тощо (норми статті 188−52 Кодексу про адміністративні правопорушення). Йдеться про штрафи у розмірі від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів громадян (3400−11900 грн) або попередження, якщо правопорушення вчинене вперше.

Тобто з липня нового року за порушення мовного закону штрафуватимуть не лише заклади, але й окремих посадовців чи працівників. Відповідно до пояснень керівника юридичного відділу секретаріату мовного омбудсмена Сергія Рябенка у коментарі УП, з з липня 2022 року уповноважений зможе оштрафувати як заклад, у якому сталось порушення мовного закону, так і конкретного працівника цього закладу.

Це вирішуватиме сам уповноважений, з огляду на обставини правопорушення та зібрані докази. І якщо, наприклад, офіціанту порушення мовного закону обійдеться в 3400—5100 грн, то держслужбовцю — у 3400−6800 грн.

Нагадаємо, 2021 року українська мова повернула собі ще частину простору у повсякденному житті країни — набули чинності кілька норм мовного закону, дію яких було відкладено. З січня 2021-го на українську перейшла вся сфера обслуговування, а з липня розширилася сфера застосування державної мови в кіно, книговиданні та друкованих виданнях, культурній і туристичній галузях. Крім того, з липня вповні запрацювала й норма про іспити з української мови для кандидатів на держпосади.

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