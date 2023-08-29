Чи є у Росії можливість відновити свій наступ – розповіли в ISW

Чи є у Росії можливість відновити свій наступ найближчим часом, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті, передає НСН.

На думку аналітиків, такого шансу у Росії зараз немає. В ISW пояснили причину.

Через те, що у російських окупантів недостатньо піхоти, вони найближчим часом не зможуть відновити свої наступальні операції. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 28 серпня.

За словами аналітиків, ситуація у Російській Федерації досить неприємна для загарбників, адже для відновлення саме “широкомасштабних” наступальних операцій потрібна піхота, якої немає у противника у достатній кількості.

У зв’язку з цим російське командування продовжує розтрачувати елітні підрозділи повітряно-десантних військ і ставить їх для захисту вразливих позицій фронту, куди просуваються українці під час свого контрнаступу.

Окремо у звіті зазначено, що населений пункт Роботине в Запорізькій області дійсно був звільнений і ЗСУ рухаються далі. Також є певні успіхи наших військових в районі Бахмута в Донецькій області.

Тактика росіян з елітними підрозділами вже давно відома і аналітики неодноразово про це повідомляли. Їх ставлять для того, щоб посилити деякі лінії фронту, які в небезпеці.

Також американські аналітики додали, що підрозділи ПДВ використовують як наступальні та оборонні сили, внаслідок чого це призводить до їхньої деградації.

“Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які здебільшого покладалися на відносно елітну піхоту, якої в Росії зараз не вистачає”, — прогнозують в ISW

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