У рф заговорили про «драматичне становище» російських військ в Україні. До кінця літа прогнозують дуже складну ситуацію. Гучні заяви зробив Руслана Пухов, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ, передає NNS, посилаючись на РБК Україна.

Руслан Пухов наближений до уряду Володимира Путіна та очолює Центр аналізу стратегій і технологій. Він заявив, що російська армія має занадто мало піхотинців, оскільки лінія фронту дуже велика, а відправлених частин не вистачає.

“Нам доводиться проривати українську лінію фронту з надто малою кількістю солдатів, уразливими танками та військовими бронемашинами”, – сказав Пухов.

Серед інших недоліків, радник звертає увагу на дуже погане технічне забезпечення, відсутність літаків останнього покоління та брак високоточної зброї. Також посадовець підкреслив, що українська армія більш досвідчена за російську, оскільки воює останні 8 років та оцінив навички артилеристів ЗСУ.

“До кінця літа ситуація може стати дуже драматичною для нас. Ми мобілізуємо надто мало солдатів. А битися доводиться з армією, яка проводить вже четверту хвилю мобілізації. У них не бракує бійців”, – додав у висновку Пухов.

Зазначимо, що заяви про брак піхоти у російській армії нещодавно робив і відомий терорист Ігор Гіркін.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомляла про загибель 10 російських генералів у війні проти України. Також відомо, що росія потребує нових військових для війни в Україні, тому формує додаткові батальйони в чотирьох областях.