У разі ядерної загрози ми отримаємо оповіщення за 10-15 хвилин: що робити, аби вижити, де ховатися, як підготуватися

Більшість людей думають, що готуватись до ядерної загрози непотрібно, бо вибух у будь-якому випадку призведе до смерті. Але це не так. Науковці підрахували, що навіть в містах, які безпосередньо можуть стати епіцентром ядерного вибуху, помруть близько 60% населення. І якщо знати, як правильно діяти, то шанси вижити значно зростають. Про це пише канал 24, передає NNS.

Нижче – корисна інформація про те, як підготуватися до можливої ядерної загрози, як поводити себе під час неї, де ховатися, аби вижити. Сподіваємось, що ці поради ніколи і нікому не знадобляться, але проінформований – значить, озброєний. Важливо мати холодну голову і бути підготовленим до будь-якого розвитку подій.

Для початку автор матеріалу зазначає, що перед ядерною загрозою ми усі отримаємо сповіщення. Скоріш за все, воно буде за 10 – 15 хвилин до вибуху. Тому важливо використати їх з користю.

Спалах ядерного вибуху: як використати кілька секунд, щоб врятуватися

Під час ядерного вибуху спочатку виникає сильний спалах, а звук доходить з сильним запізненням. Якщо ви побачили це яскраве світло, потрібно негайно діяти. Третина усієї енергії, яка вивільняться під час ядерного удару, доходить до людей як світлове та інфрачервоне випромінення, його пік досягається через секунду після вибуху. Але це випромінення може тривати до 10 секунд в залежності від потужності заряду.

Якщо заховатись від нього одразу, то більшість цієї енергії вам не нашкодить. Укриття або якийсь захист варто шукати не далі, ніж на відстані трьох кроків, щоб потрапити туди якнайшвидше.

На вулиці це може бути кювет на дорозі, дерево або будь-яка інша перешкода, яка може захистити вас від світла.

Якщо ви на відкритій місцевості, то потрібно впасти на землю обличчям вниз. Якщо маєте капюшон, то натягніть його на голову якнайшвидше. Якщо його немає, потрібно використати для цього верхній одяг, щоб захистити всі відкриті ділянки шкіри від опіків.

Якщо під час удару, ви перебуваєте в авто, зупиніться і не підіймайтесь вище лінії вітрового скла.

Люди, які під час ядерного удару перебуватимуть в приміщенні, мають негайно відійти від вікон. Не забудьте їх закрити та заховайтесь під найближчим столом, або іншими предметами, нижчими за лінію вікна.

Світлове випромінення під час ядерного вибуху надзвичайно швидко залишає на тілі важкі опіки, а через різку смерть нервових закінчень, ви не відчуватимете ураження. Це й створює ризик додаткових пошкоджень шкіри.

Ударна хвиля: де найкраще ховатися і що мати з собою

Найбезпечніше місце під час ядерної атаки – це укриття або підвал. Половина енергії ядерного вибуху припадає на ударну хвилю. Тому в епіцентрі ураження більшість будівель будуть зруйновані і це створює небезпеку постраждати від завалів.

Автор матеріалу нагадує, що з 340 тисяч жителів Хіросіми загинуло близько 80 тисяч, тим часом як будівель було знищено близько 70%. Все через стандарти будівництва в Японії – будинки з дерев’яним каркасом і паперовими стінами – вони не такі небезпечні при руйнуванні, як сучасні бетонні багатоповерхівки.

Тому підвал у цій ситуації – місце надійніше. Мешканці Хіросіми, які під час вибуху були в укриттях, вижили навіть в епіцентрі вибуху. Підвал також краще захищає від радіації. Мінус такого укриття – це висока ймовірність завалення виходу, яке не дозволить вийти назовні. Тому краще спускатись в укриття з запасом їжі та води.

Радіація: які дози небезпечні і скільки часу варто ховатися

Гамма-фотони мають дуже малу довжину хвилі, тому добре поглинаються повітрям. Варто зазначити, що чим більша потужність ядерного заряду, тим вище його підриватимуть над містом. Тому велика кількість радіації не потрапить на землю. І найвища концентрація її буде в епіцентрі вибуху, де зруйнуються майже всі будівлі.

У такому випадку є два варіанти: ви в підвалі і тому захищені від радіації, або померли від вибухової хвилі. А якщо ви вижили на відкритій місцевості, то рівень радіації буде настільки низьким, що не мав би нашкодити. Тому ризики опромінення дещо переоцінюють для тих, хто залишився живим.

До того ж радіація – це не отрута і її вплив – не завжди смерть. Наше тіло абсолютно нормально витримує помірні дози радіації та інколи може впоратися й з високими.

Після того, як ви пережили вибух у сховищі, підвалі або в приміщенні, найкращим варіантом буде не виходити на вулицю протягом доби. А якщо маєте їжу та харчі, то краще перечекати кілька днів. Так ви вбережетесь від радіаційних опадів та пилу – вони становлять найбільшу небезпеку. Найважчі радіаційні частинки впадуть швидко, а небезпечні ізотопи, які вони містять, швидко розпадаються:

через 7 годин у зоні ураження рівень радіації зменшиться у 10 разів;

через 49 годин у – 100 разів;

через 14 днів – у 1000 разів;

через 14 тижнів рівень радіації стане абсолютно безпечним.

Тому краще перебувати в герметичних (без вентиляції, щілин в дверях і вікнах) приміщеннях якомога довше, або поки не почуєте розпоряджень від влади.

Як вижити під час ядерного вибухуЯк вижити під час ядерного вибуху

Відсутність зв’язку та інтернету: де шукати інформацію

Отримати інформацію буде складно. Неймовірно інтенсивний потік заряджених частинок (електрони, або ж бета-випромінювання) створює величезне змінне електромагнітне поле тривалістю кілька мілісекунд. Для людини воно небезпеки не несе, але для електроніки має руйнівний ефект – вона уся згорить.

Тому через те, що сьогодні не можна виключати можливість ядерного удару, кожній сім’ї потрібно придбати радіо. Воно залишається найнадійнішим і, мабуть, єдиним способом отримання інформації під час ядерного удару.

Як виходити на вулицю і що варто одягнути на себе

Якщо вам вкрай потрібно вийти на вулицю до того часу, коли рівень радіації стане безпечним, то для цього потрібно закрити усі ділянки шкіри та органи дихання. Найдієвішим буде використання масок рівня захисту FFP3, які, на щастя, через епідемію коронавірусу залишилися в багатьох. Їх обов’язково потрібно міняти кожні 3 години. Таким чином маска захистить ваші легені від небезпечного радіаційного пилу. Його вдихання – це найбільша шкода для організму, бо після осідання в легенях вона труїтиме вас все життя.

На руки вдягніть рукавиці, а на одяг – дощовик, або інший плащ, який не пропускає вологу. Також дуже доречним буде використання окулярів, які щільно прилягають до обличчя та бахіл на взуття.

Чи треба пити йод

У мережі постійно з’являються статті, в яких радять розводити спиртову настоянку йоду в молоці для захисту від радіації. Кажуть, що це допоможе під час вибуху на ядерному реакторі. Скажімо одразу: це не так. Пити йод, коли немає викиду радіоактивних елементів, не лише безглуздо, а й небезпечно.

А під час ядерного вибуху він взагалі може бути непотрібним, оскільки не завжди в результаті поширюється радіоактивний йод. Тому американські Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують дочекатися оголошення влади, перш ніж приймати цей препарат.

Крім того, дістати його у потрібній дозі досить складно (в лікарських засобах, які можна купити в аптеці, маса діючої речовини вимірюється в мікрограмах, у той час, як при радіаційній небезпеці дорослим потрібно понад сто міліграмів). Тому зазвичай йодид калію роздають екстрені служби.

При цьому потрібно сказати, що найефективнішим буде прийняти йодид калію за 12 годин до контакту з радіоактивним йодом, а через добу його ефективність становитиме вже 7%. Великі дози йодиду калію можуть призвести до небажаних реакцій, тому регулярно приймати цей препарат точно не варто.

Якщо випити спиртову настоянку йоду, якою зазвичай обробляють рани, у вас може розвинутись опік слизової оболонки горла, стравоходу та шлунка. Протягом короткого часу він може призвести до набряку та виразок.

Є поради розводити спиртову настоянку йоду у воді чи молоці. Краще цього теж не робити, тому що в домашніх умовах важко визначити безпечне дозування йоду, яке не вплине на організм. Надлишок йоду може викликати алергію та порушення в роботі шлунка та кишечника. Навіть від кількох крапель у людини може виникнути напад сильного болю в животі з блюванням та проносом.

Зазначимо, що у США заявили, що використання росією ядерної зброї проти України буде розцінене як напад на НАТО.

В свою чергу, москва попереджає, що після оголошення анексованих територій України територією росії військові дії ЗСУ тут буде розцінено, як напад на рф.