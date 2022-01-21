У Раді готують нові суттєві зміни для ФОП: кого торкнеться

Не встигли підприємці оговтатись від нововведень, які вступили у дію з 1 січня 2022 року, а у Раді вже готують нові суттєві зміни для ФОП. Ініціатором виступає Данило Гетманцев. Які саме зміни пропонує нардеп і кого вони торкнуться, NNS розповість, посилаючись на Заборона.

В Україні запропонували провести податкову реформу в частині фізичних осіб-підприємців. Так, народному депутату від монобільшості Данилу Гетманцеву не подобається, що роботодавці ухиляються від сплати податків, користуючись законним правом кожного українця зареєструватися як ФОП. Зазначимо, що поки що це тільки ідея Гетманцева, але досвід показує, що багато його пропозицій втілюються у реальність.

Зміни для ФОП: що пропонує Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») поділився в інтерв’ю Obozrevatel подробицями проєкту нової реформи системи оподаткування доходів.

Пріоритетним завданням реформи він назвав боротьбу з так званими «зарплатними ФОПами». Йдеться про поширену в Україні практику працевлаштування, за якою юридична особа-роботодавець бере на роботу людину, але оформлює її не як найманого працівника, а як ФОП. Річ у тім, у першому випадку компанія повинна платити 22% ЄСВ та 19,5% ПДФО + військовий збір, а у другому випадку ФОП третьої групи на єдиному податку сам оплачує ЄСВ та єдиний податок — 5% від надходжень.

«Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як зарплатних ФОПів. Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх», — пояснив Гетманцев.

За його словами, такий крок дозволить знизити рівень ухилення від сплати податків із зарплат. Окрім цього, також пропонується:

об’єднати три обов’язкові платежі (єдиний соцвнесок, податок на доходи фізосіб та військовий збір) у єдиний податок і знизити його ставку з 37% до 30%;

з кожним наступним роком знижувати єдину ставку ПДФО на 1%, поки не буде досягнуто ставки 25% (тобто розраховано на п’ять років);

надати можливість фізичним особам та ФОПам оплачувати 5% податку за додатковий дохід за 20 видами діяльності;

запровадити сімейне декларування та оподаткування;

за польською моделлю запровадити податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн гривень.

Скільки платити податків ФОП у 2022 році

У порівнянні з минулим роком, у 2022 році було внесено кілька важливих змін в оподаткування ФОПів.

Максимальний річний обіг

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2022 році до 6500 грн змінився й максимальний річний обіг грошей для ФОПів:

для першої групи — 1 085 500 грн;

для другої групи — 5 421 000 грн;

для третьої групи — 7 585 500 гривень.

Розмір ЄСВ у 2022 році

У зв’язку зі збільшенням мінімалки змінився і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). Так, за перші три квартали ФОПам треба буде сплатити по 4290 грн на квартал (або 1430 грн на місяць).

У четвертому кварталі сума ЄСВ знову зміниться і складатиме 4422 грн (оскільки з жовтня місячна ставка ЄСВ складатиме 1474 грн у зв’язку зі збільшенням мінімалки до 6700 грн).

Єдиний податок у 2022 році

У 2022 році розмір єдиного податку для ФОПів складає:

для першої групи — 248.10 грн (10% прожиткового мінімуму);

для другої групи — 1 300 грн (20% від мінімалки);

для третьої групи — 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

Касові апарати

З 1 січня 2022 року набула чинності норма Податкового кодексу України про обов’язкове використання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій, РРО) для обліку готівкових доходів. Це стосується ФОПів другої-четвертої груп, які у своїй економічній діяльності приймають готівку. Якщо розрахунки здійснюються лише безготівковим способом, тоді касовим апаратом користуватися не потрібно.

Також від обов’язкового використання касових апаратів звільняються ті підприємці, які ведуть свою економічну діяльність у селах. Це стосується готівкових розрахунків за усі види товарів та послуг, окрім продажу тютюнових виробів та алкоголю. Також важливо, щоб річний обсяг розрахункових операцій не перевищував 1 085 000 гривень.

Календар податкових дій 2022

Платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію раз на рік. У 2022 році дедлайн на подачу декларацій для цих категорій ФОП встановлено на 1 березня.

Оплата ставок єдиного податку для першої та другої групи відбувається щомісяця, до 20 числа поточного місяця.

Для платників єдиного податку третьої групи ФОП у 2022 році потрібно виконати такі дії:

до 19 січня сплатити ЄСВ за IV квартал 2021 року;

до 9 лютого подати податкову декларацію за 2021 рік;

до 18 лютого сплатити єдиний податок за IV квартал 2021 року;

до 19 квітня сплатити ЄСВ за I квартал 2022 року;

до 10 травня подати податкову декларацію за I квартал 2022 року;

до 20 травня сплатити єдиний податок за I квартал 2022 року;

до 19 липня сплатити ЄСВ за II квартал 2022 року;

до 9 серпня подати податкову декларацію за півріччя 2022 року;

до 19 серпня сплатити єдиний податок за II квартал 2022 року;

до 19 жовтня сплатити ЄСВ за III квартал 2022 року;

до 9 листопада подати податкову декларацію за 9 місяців 2022 року;

до 20 листопада сплатити єдиний податок за III квартал 2022 року.

Для ФОПів другої та третьої груп єдиного податку, які мають найманих працівників, дедлайн на податковий розрахунок за формою №1ДФ збігається з дедлайном на подачу податкових декларацій для ФОПів третьої групи.

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