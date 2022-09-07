У них є ще 4 маршрути, – херсонський активіст розповів, чим окупанти замінили Антонівський міст

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, чим окупанти замінили Антонівський міст, передає NNS, посилаючись на Канал 24.

Росіяни відчайдушно намагаються налагодити логістику зі своїм правобережним угрупованням. Для цього вони зробили низку маршрутів, якими намагатимуться уникнути вогневого ураження ЗСУ.

За словами Володимира Молчанова, для цивільних можливостей рухатися переправами майже немає. Є лише єдиний паром біля Антонівського мосту. Для росіян він служить локацією, що відволікає. Там більше перевозять цивільних, ніж військових.

А от для військових у них є 4 можливих маршрути, за якими вони намагаються перевозити понтонами, – пояснив Молчанов.

За його словами, більшість цих маршрутів знаходяться між Львовим і Корсункою.

Вони є довшими за Антонівську переправу. Довшими набагато – це понад 3 кілометри, тому що доводиться долати протоки між Конкою і Дніпром – тобто дніпровські острови. Долати їх на понтоні – ще те задоволення, особливо – коли стане холодніше, – розповів херсонський активіст.

Він вказав, що накопиченням транспорту окупантів постійно вдало користуються ЗСУ, знищуючи їх.

Це відбувається у Козацькому, Новій Каховці, біля греблі, де вони також намагалися переправлятися від шлюзового каналу, біля Львового і Корсунки, біля самої переправи Антонівського мосту. Вчора вони намагалися масово переправлятися баржами з голопристанських пристаней” – розповів активіст.

На його думку, росіяни й надалі намагатимуться постійно переправлятися, ігноруючи потреби цивільних.

Їх вже не половину, а більше чекатиме смерть під час цієї переправи, що означає суттєве погіршення постачання окупантів не тільки в їжі, але в пальному й боєприпасах. Якби цього не було б – вони ефективно оборонялися б і не дали б ЗСУ провести ті наступальні дії, про які вже відомо, – зауважив Молчанов.

Він резюмував, що на сьогодні є багато таких дій ЗСУ, про які ще не можна сказати – куди приблизно просунулися українські військові, позаяк ворог має перевагу в авіації та артилерії.

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