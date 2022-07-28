У ISW назвали останні два міста, де росія ще може спробувати наступати (мапа)

У ISW назвали останні два напрямки фронту в Україні, де росія ще зможе спробувати наступати, передає NNS.

В Інституті вивчення війни вважають, що у росії майже не залишилося сил для здійснення наступальних операцій. Єдине, де загарбники ще можуть спробувати наступати – це Донбас, а саме два його міста.

“Війська Росії, схоже, можуть підтримувати лише дві значні наступальні операції в Україні”, – констатували в ISW.

Аналітики вважають, що спробувати і далі наступати армія Росії ще може в бік Бахмута і Сіверська на Донбасі. Однак від 16 липня значних успіхів на цих напрямках війська РФ не досягли. Тому подальший їх успіх навіть там залишається малоймовірним.

На яких напрямках намагаються наступати окупанти — Генштаб ЗСУ