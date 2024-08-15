У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Саваслейки і ще трьох аеродромів РФ в ніч на 14 серпня.

Відповідна інформація була оприлюднена увечері 14 серпня, передають “Новини України – НСН“.

Зазначисо, що самі росіяни офіційно заявляють про 117 збитих дронів. А про кількість не збитих – мовчать. Ця атака була, ймовірно, наймасовішою за всю війну.

У Генштабі підтвердили ураження Саваслейки і ще трьох аеродромів РФ

Під час атаки Сили оборони України уразили відразу чотири військові аеродроми російських окупантів. Про це 14 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижегородській областях Росії, – йдеться у повідомленні

За даними Генштабу, уражено військові аеродроми Халіно, Саваслейка, Борисоглебськ та Балтимор, на яких базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка росіян.

Основними об’єктами ураження були склади пально-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються, – додали у відомстві

Нагадаємо, як це було: Масштабна атака на Росію: вибухало на аеродромах, а місцеві танцювали під Сердючку і запускали салюти (відео)