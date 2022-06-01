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Тупі окупанти витоптали на полі образливе слово, чим видали свої позиції

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Тупі окупанти витоптали на полі образливе слово, чим видали свої позиції

Російські загарбники часто не відрізняються високими розумовими здібностями, про що свідчать їх дії. То підірвуть міст, відрізавши роту своїх же солдат, то обстріляють власні позиції з гелікоптерів, то розкажуть журналістам-пропагандистам секретну інформацію… І ось черговий випадок. тупі окупанти витоптали на полі образливе слово, чим видали свої позиції.

А ЗСУ із задоволенням скористалися «люб’язно» наданою інформацію. Про це розповідає Телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами», передає NNS..

Рашисти витоптали в полі біля своїх позицій напис “хохлы”, чим видали себе.

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Українські військові не забарилися з відповіддю..

Наша артилерія — відпрацювала по позиціях орків і їх мінуснула, – пише Телеграм канал.

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Жгітє ісчо!

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