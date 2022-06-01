Російські загарбники часто не відрізняються високими розумовими здібностями, про що свідчать їх дії. То підірвуть міст, відрізавши роту своїх же солдат, то обстріляють власні позиції з гелікоптерів, то розкажуть журналістам-пропагандистам секретну інформацію… І ось черговий випадок. тупі окупанти витоптали на полі образливе слово, чим видали свої позиції.

А ЗСУ із задоволенням скористалися «люб’язно» наданою інформацію. Про це розповідає Телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами», передає NNS..

Рашисти витоптали в полі біля своїх позицій напис “хохлы”, чим видали себе.

Українські військові не забарилися з відповіддю..

Наша артилерія — відпрацювала по позиціях орків і їх мінуснула, – пише Телеграм канал.

Жгітє ісчо!