Цифровий потенціал: як Дубровнику вибороти місце в переліку “розумних міст” Європи

Сьогодні будь-який багатозадачний пристрій називається розумним, від розумних телефонів (смартфонів) до розумних годинників (смарт-годинників).

А от про концепцію розумних міст говорять не багато, хоча деякі країни, особливо в Азії, мають плани розбудови максимально розумних міських центрів.

До таких країн належить і Хорватія. Аби не залишатися осторонь нової тенденції, представники туристичної перлини цієї країни, Дуброника, оголосили про бажання увійти до переліку європейських технологічних центрів для розбудови надзвичайно цифрового майбутнього.

Як вони планують втілювати такий задум у життя?

Що таке розумне місто

У розумному місті традиційна інфраструктура максимально використовує цифрові рішення для покращення життя містян.

Такий підхід передбачає створення розумнішої транспортної інфраструктури, ефективніших систем опалення й освітлення, покращення якості води й утилізації відходів. Задля цього постійно використовуються технологічні надбання, які також підвищують безпеку та якість комунікації між членами громад.

Попри те, що теоретично цього можна досягти, важко сказати, чи існують сьогодні насправді “розумні міста”.

Схоже, що найближче до такого визначення наблизився Сингапур. Керівництво країни почало запроваджувати цифрову реформу в галузі охорони здоров’я, що ґрунтується на відеоконсультаціях та “інтернеті речей”, відповідно до ініціативи 2014 року “Розумна держава”.

У 2021 році міськадміністрація анонсувала план перетворення району Тенган (у західній частині міста) на екологічно розумну територію без транспортних засобів. У новому лісовому місті мешкатимуть 42 000 осіб, яких оточуватимуть безпечні зони для пішоходів та велосипедистів.

Успішна реалізація цього плану сприятиме запозиченню сингапурського досвіду іншими містами в різних куточках планети, з-поміж яких і Дубровник.

Технічний потенціал Дубровника

В інтерв’ю EURACTIV мер Дубровника Мато Франковіч нагадав, що поточним завданням для його адміністрації є перетворення міста на один із технологічних урбаністичних вузлів світу.

Він зауважив, що пандемія COVID сприяла “переосмисленню та реорганізації” роботи в одній із туристичних перлин Європи, аби стабілізувати та відновити економічний розвиток регіону.

За словами мера, упродовж наступних кількох років адміністрація міста зосередить власні зусилля на таких напрямах:

Центр цифрового мистецтва

За останні роки індустрія комп’ютерних ігор досягла такого розквіту, що завзяті гравці губляться в шаленій кількості комп’ютерних ігор та ігор в онлайн-казино.

Адміністрація міста сподівається скористатися такою популярністю та збудувати центр цифрового мистецтва “ДУБРОВНИК”, що стане головним місцем зустрічі провідних творчих особистостей та працівників цифрової галузі. За словами мера, зосередження на аудіовізуальних та ІТ-галузях перетворить місто на “підприємницький інкубатор”.

Він додав: “Це стимулюватиме конкуренцію в цих галузях економіки та зменшить безробіття. У цьому комплексі буде чимало місця для оренди бізнес-нерухомості, аудіовізуального обладнання та нарад однодумців”.

Цифрові кочівники

Ви, напевне, бачили світлини так-званих цифрових кочівників у соціальних мережах – це люди, які полюбляють ділитися тим, як вони працюють на березі моря чи терасі на даху.

А втім, кочівництво цілком реальне й багато міст намагаються переманювати таких працівників цифрової сфери із закордону. Франковіч згадав про конференцію, що проходила в місті 2 роки тому, під час якої демонструвалися цікаві варіанти для таких працівників, які, як сподіваються в адміністрації міста, приїдуть сюди і сплачуватимуть податки в місцевий бюджет.

І це не єдина причина, адже позиціювання Дубровника, як модного технологічного вузла для ініціативних підприємців – це чудовий спосіб покращити репутацію міста на міжнародному рівні.

Кінематографічний туризм

Чарівну природу Дубровника можна побачити в багатьох фільмах та серіалах.

Це столиця “кінематографічного туризму” – коли багато знімальних груп відвідує місто впродовж короткого проміжку часу. Лише у вересні та жовтні 2020 року тут працювало 3 різні знімальні групи. За словами мера, у 2021 році місто відвідали 25 знімальних груп, разом зі “Світом див Квеста” від CNN Travel.

На додачу до цих основних напрямів розвитку, у місті запроваджується низка нових цифрових послуг для покращення рівня життя. Наприклад, вебплатформа, що вираховує кількість відвідувачів історичного старого міста в конкретну хвилину, що дає змогу контролювати рівень відвідуваності та попереджати мешканців про “години пік”.

Є ще програма розумного паркування, що скеровує водіїв до найближчого вільного місця і знижує можливість утворення заторів, а дорожні вебкамери контролюють найпопулярніші перехрестя.

Наостанок, з 2019 року в місті працює система спільного користування електричними автомобілями – ще одна ініціатива задля збереження довкілля та покращення життя містян, які не мають власного авто.

Якщо мер Дубровника реалізує всі ті сміливі плани, про які він розповідав, місту вдасться перетворитися на розумне місто на кшталт Цюриха, Барселони чи Копенгагена, де забруднення довкілля та затори можна зустріти, лише в оповідках його мешканців.