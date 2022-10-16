Ціни на хліб і молоко, овочі та м’ясо – чого очікувати українцям

За рік в Україні через війну зросли ціни на хліб, м’ясо, яйця, молочку та усі інші основні групи харчової продукції. Деякі товари подорожчали рекордно – на 85 відсотків. За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні лише у вересні зросла до 24,6 відсотків. Чого очікувати українцям надалі, NNS повідомляє, посилаючись на zn.ua.

Прогноз щодо м’яса

М’ясо в Україні подорожчало через скорочення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на Сході. Також значна частина потужностей знаходиться на окупованих територіях та в зонах бойових дій.

“Категорія м’яса найбільш чутлива. Тому що по ній пішло подорожчання по всіх видах продукції – по курятині, свинині і особливо по салу. Зростання цін з початку року склало близько 50 відсотків і продовжуватиме зростати. Наприклад, середні ціни на сало за останній місяць зросли на 15 відсотків. І загалом з м’яса зростання цін у середньому відбулося близько семи відсотків порівняно з попереднім місяцем”, – розповіла керівниця громадської організації “Агрополітичний діалог “Аграрна рада” Інна Мєтєлєва.

Ціни на хліб

За словами Мєтєлєвої, зростають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема дорожчає хліб приблизно до 10 відсотків щомісяця.

“Щодо хлібобулочних виробів, хліба, борошна, то зернових цього року зібрано достатньо, є перехідні залишки, тому зростання цін на ці продукти пов’язане також із вартістю енергоносіїв та пального, а не з нестачею сировини”, – зазначила Мєтєлєва.

Чи подорожчає молоко

Як повідомили експерти аналітичної платформи Інфагро, виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції.

“Незважаючи на зниження темпів зростання продажів, виробники мають намір і надалі піднімати ціни на свої продукти, пояснюючи це збільшенням вартості сировини. Однак суттєвим подорожчанням все ж таки бути не повинно”, – зазначили вони. “У період холодів корови менше дають молока, що також відбиватиметься на ринку. Разом з тим є затратні частини, які несуть молочні ферми. Переважно всі комплектуючі, що виготовляються і задіяні під час процесу, це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари. Тому в осінній період. молочка може додати у ціні 10 відсотків, а в зимовий – 20-25 відсотків”, – зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (УАР) Денис Марчук.

Прогноз щодо овочів

Щодо овочів, вартість зберігання цієї продукції зростатиме з урахуванням цін на енергоносії, тому це вплине і на вартість продуктів. Також відчуватиметься вплив подорожчання пального та, відповідно, логістики.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше спрогнозував подорожчання продуктів на 15% найближчим часом.

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