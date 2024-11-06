Трамп переміг на виборах Президента США, а в Сенаті республіканці повернули собі більшість під час виборів 5 листопада.

Про це повідомляють американські і міжнародні ЗМІ, передають «Новини України – НСН»,

Трамп переміг на виборах Президента США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вдруге переміг на президентських виборах у США – першим про це написало видання The Hill.

Трамп став обраним президентом США, — згодом повідомили у Reuters з посиланням на спікера Палати представників Джонсона

Зазначається, що загалом республіканець набрав 280 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Видання ВВС Україна оприлюднило ситуацію з попередніми результатами виборів в штатах, що вагаються.

Дональд Трамп, в ході підрахунку голосів, лідирує у всіх семи штатах, що коливаються, повідомляє агентство AP.Мічиган:

Трамп — 52,3%, Харріс — 46% (після підрахунку 59% бюлетенів);

Вісконсін: Трамп – 51,4%, Харріс – 47,2 (після підрахунку 86% бюлетенів);

Пенсільванія: Трамп – 51,3% голосів, Харріс – 47,8% (після підрахунку 90% бюлетенів);

Північна Кароліна: Трамп 51%, у Харріс – 47,8% (після підрахунку 98% бюлетенів);

Невада: Трамп – 50,9% голосів, Харріс – 47,5% (після підрахунку 75% бюлетенів);

Джорджія: Трамп – 50,9% голосів, Харріс – 48,4% (після підрахунку 94% бюлетенів);

Арізона: Трамп – 49,9% голосів, Харріс – 49,2% (після підрахунку 51% бюлетенів).

Тим часом FOX News вже оголосили Трампа переможцем.

Момент оголошення фактичної перемоги Трампа FOX News.

Трамп заходить в Овальний кабінет.

А прихильники Трампа почали святкувати перемогу біля його штаб-квартири у Флориді.

Згодом Трамп вийшов до своїх прихильників. Прямо зараз триває виступ Трампа

Трамп переміг на виборах Президента США, а республіканці повернули собі більшість в Сенаті – ЗМІ

Республіканці повернули собі більшість у Сенаті

Республіканці, за попередніми результатами голосування, отримали більшість місць у верхній палаті конгресу США — Сенаті, повідомляє CNN, агентства AP і Reuters.

Республіканці, за даними ЗМІ, здобули 51 місце в сенаті, тоді як Демократична партія, за різними даними, 43 або 42 місця.

Таким чином, Республіканська партія забезпечила собі контроль як мінімум над однією із палат Конгресу наступного року.

Наразі більшість у Сенаті у демократів (51 місце), а у республіканців – 49.

У палаті представників, як повідомляє New York Times, республіканці поки що набирають 176 місць, а демократи — 139. За даними AP, у республіканців 178 місць, у демократів — 143. Для того, щоб забезпечити собі більшість у нижній палаті, необхідно отримати 218 місць.

Камала Гарріс скасувала свій виступ у Говардському університеті

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс не стала звертатися до виборців і ЗМІ у ніч виборів.

У виборчу ніч Камала Гарріс мала виступити у Говардському університеті у Вашингтоні. Цей виш вона закінчила майже 40 років тому, у 1986 році, отримавши бакалаврську освіту з політології і економіки, пише ВВС.

З вечора на території університету зібралась велика юрба прибічників Гарріс в очікуванні, як вони сподівались, її переможної промови. Із прапорами, одягнені у барвисті футболки – вони очікували на галявині появи кандидатки у президенти, за яку проголосували.

Однак, коли почали з’являтися перші прогнози, які попередньо вказували на перевагу Трампа у низці штатів, святковий настрій почав згасати. До півночі багато людей уже почали залишати кампус. Ті, з ким ми поговорили дорогою до метро, казали, що все ще сподіваються на перемогу Гарріс, однак, додавали, її шанси зменшуються.

Ближче першої ночі представник виборчої команди Камали Гарріс вийшов до юрби, яка ще залишались перед університетом, і заявив, що віцепрезидентка не робитиме публічних заяв сьогодні, а зробить це завтра. Можна було бачити, як дехто розплакався, це почувши.

Говард так і не дочекався післявиборчої промови своєї випускниці.

Раніше один з радників штабу Камали Гарріс в інтерв’ю CNN казав, що буде місяць судового пекла. За його словами, штаб Камали готується до багатотижневих виборчих судових процесів.

Представники кампанії Гарріс припускають, що оголошення переможця президентських перегонів може зайняти кілька днів, але вони готуються до того, що юридичні наслідки можуть розтягнутися на тижні, незалежно від результату.

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