Тисячу Зеленського вже переводять у готівку. Масово почали з’являтися пропозиції з обміну віртуальної “вакцинального тисячі” на реальні гроші, повідомляє NNS.

Винахідливі українці вже міняють віртуальну “вакцинальну тисячу” на реальні 200 грн. Відповідні оголошення почали з’являтися на онлайн-торговельних майданчиках.

Як відомо, “тисяча Зеленського” – це не готівка, а сертифікат для “культурного та спортивного розвитку українців”. Її також можна витратити на книги, а пенсіонери, можуть на ці гроші купити ліки.

Через кілька днів після того, як українці почали отримувати дане заохочення за вакцинацію, почали з’являтися і пропозиції обміняти “тисячу Зеленського” на реальні гроші. Щоправда, лише на 200 грн. Тобто, людина дає 200 гривень за можливість придбати той чи інший товар за чужою карткою.

Зазначимо, що такі оголошення вже почали активно блокувати.

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