Термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили на 2 тижні: що ще змінилося

Термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили на 2 тижні. З 1 листопада 2024 року він складає не 1 місяць, а 1,5 місяця.

Про це, а також про інші зміни розповів в інтерв’ю Укрінформу начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк, передають «Новини України – НСН».

Термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили

З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

Таке рішення затверджено головнокомандувачем ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців, – сказав Палагнюк

За словами Палагнюка, збільшення часу навчання впроваджується в рамках програми «Збереження життя військовослужбовців», що націлена на вдосконалення підготовки українських захисників. «Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та багатьох додаткових ввідних курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті», додав начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу.

Він уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин.

Що ще змінилося

Серед ключових показників програми можна виділити суттєве посилення вогневої підготовки – її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо, – деталізував Палагнюк

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