У Міноборони попередили про фейковий телеграм-канал Умерова, передає НСН. Тут заявляють, що у глави міністерства взагалі немає телеграм-каналу.

У Міністерстві оборони України попередили про фейковий телеграм-канал глави оборонного відомства Рустема Умерова, в якому невідомі використовують особисті дані міністра та почали збирати інформацію від громадян.

Невідомі використовують ім’я та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. Звертаємо вашу увагу – у Рустема Умерова немає облікового запису в телеграмі, – повідомляє прес-служба оборонного відомства

Зазначається, що в соцмережі телеграм невідомі створили обліковий запис, використовуючи ім’я та прізвище міністра оборони України і в неділю почали збирати дані, вдаючи офіційного каналу інформації.

“Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей аккаунт, а також подати скаргу на нього”, – наголосили у відомстві

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