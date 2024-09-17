Тариф на електроенергію з 1 жовтня: хто платитиме по 2,64 грн за кВт

Тариф на електроенергію з 1 жовтня зменшиться для деяких споживачів. Розповідаємо, хто платитиме за світло по 2,64 грн за кВт.

Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2024 року

В Україні з червня 2024 року тариф на електрику суттєво підвищили. Він становить 4,32 грн за один кіловат. Однак, Уряд також встановили пільговий тариф для тих, хто використовує електроенергію для опалення. Такі абоненти можуть платити з 1 жовтня за кожну кВт*год 2,64 грн.

Про це йдеться в постанові КМУ №632.

Отже, якщо у вас електричне опалення, оформлене офіційно (з затвердженим проєктом, а не просто електричний обігрівач), то ви можете платити за електрику за перші 2 тис. кВт*год на місяць по тарифу 2,64 грн.

При споживанні ж понад 2000 кВт∙год/міс доведеться заплатити по 4,32 грн/кВт∙год за ВЕСЬ обсяг, а не тільки за надлишок.

Такий тариф для українців з електоопаленням діятиме тільки в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня.

Тобто з наступного місяця і до травня. При цьому, навіть якщо в жовтні ви не будете користуватись опаленням, ви отримаєте право користуватись пільговим тарифом.

Ще один спосіб платити менше за електроенергію: встановити двозонний лічильник

В Україні будь-який споживач електроенергії має право придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого постачальника струму та перейти на новий тариф.

Наприклад, із двозонним лічильником у період із 23.00 до 7.00 можна платити за електроенергію за тарифом у 2,16 грн за 1 кВт*год (замість звичайних 4,32 грн за 1 кВт*год).

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