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Тег:
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Ситуація у Бахмуті критична, але ЗСУ б’ються – Маляр

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Ситуація у Бахмуті критична, але ЗСУ б’ються – Маляр
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Ситуація у Бахмуті критична, але ЗСУ б’ються. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає НСН. Маляр таким чином спростувала заяву Пригожина про взяття росіянами Бахмута.

“В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі “Літак”, – зазначила Маляр.

За її словами, станом на зараз українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Ситуація у Бахмуті критична, але ЗСУ б’ються – Маляр

Повідомлення Маляр з’явилося після того, як власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин через свою пресслужбу заявив про «повне взяття» Бахмута.

Ще новини України: «Росіяни стягують війська» – в ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута

 

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