У Криму окупанти вбили заступника командира, а на полі бою втратили ще 1080 солдат – ситуація на фронті 9 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот двадцять четверту добу. Про ситуацію на фронті 9 листопада, успіхи ЗСУ і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 9 листопада

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Спірне, Андріївка, Диліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоіванівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують вивозити награбований український урожай з окупованих територій. У Бердянську біля морського причалу №8 у морському торговому порту відбувається завантаження пшениці на баржу.

1 листопада у біля залізничного вокзалу у Сімферополі група мобілізованих російських військовослужбовців з 26 полку 20 мотострілецької дивізії 8 армії південного військового округу російських терористичних військ влаштували бійку під час якої завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира російського 26 артилерійського полку полковнику Мусурбекову. Вже 7 листопада побитий терорист Мусурбеков помер у лікарні Сімферополя. Того ж дня мобілізовані, які побили Мусурбекова дезертирували зі свого підрозділу. Вони переодягалися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію краснодарського краю рф.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1080 окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 39 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 308720 (+1080) осіб,

танків ‒ 5316 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10014 (+18) од,

артилерійських систем – 7475 (+36) од,

РСЗВ – 875 (+3) од,

засоби ППО ‒ 577 (+5) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26),

крилаті ракети ‒ 1557 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1059 (+5)

Дані уточнюються.

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