“Ситуація безпрецедентна”: оприлюднено звіт МАГАТЕ про візит на Запорізьку АЕС

Оприлюднено звіт МАГАТЕ про візит на Запорізьку АЕС, повідомляє NNS, посилаючись на канал 24.

Фахівці МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться під окупацією росіян.

У доповіді говориться, що на ЗАЕС виникла нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії, яка може статись через військові дії.

Фахівці зазначили, що потрібна домовленість усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які допоможуть створити якомога швидше таку зону ядерної безпеки.

Звіт МАГАТЕ складає 52 сторінки та має назву “Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора”.

Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами, – йдеться у звіті.

У МАГАТЕ повідомили про зафіксовані наслідки обстрілів:

Пошкодження одному маслобаку для змазки турбін;

Пошкодження на дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо;

Пошкодження спецбудівлі, де розміщуються свіже ядерне паливо та сховище ядерних відходів;

Пошкодження новому учбовому корпусі;

Пошкодження будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт системи фізичного захисту;

Пошкодження у контейнері, де розташована система радіаційного контролю.

У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Россі зазначив, що, попри те, що минулі обстріли не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки. Россі також повідомив, що рівень радіації в цьому районі залишається нормальним.

МАГАТЕ радить забрати зі станції військову техніку

У звіті зазначається, що члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з’єднують реактори.

МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.

Агентство зазначило, що безпеку на ЗАЕС забезпечує персонал належним чином, однак присутність військових, техніки та представників “росатому” створює на них тиск і вони перебувають у “складних обставинах”.

Важливо!

Отже МАГАТЕ рекомендує прибрати з ЗАЕС усіх людей та техніку, які можуть впливати на безпеку станції.