Свіжий президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко ділять перше місце

Оприлюднено свіжий президентський рейтинг. Згідно з результатами опитування, проведеного КМІС, чинний президент України Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко фактично ділять перше місце, повідомляє NNS.

Підтримка Зеленського скоротилася до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко – 11,8%.

Якби вибори глави держави проходили найближчої неділі, більшість українців підтримали б чинного президента Володимира Зеленського та п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 20-21 січня 2022 року.

Зазначається, що відносно високу підтримку мають В.Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів та 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) та П.Порошенко (відповідно, 15,5% та 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у рамках статистичної похибки, тобто формально вони “поділяють” перше місце.

Рейтинг Зеленського з грудня 2021 по січень 2022 року впав з 26,2% до 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Ю. Тимошенко (8,8% та 11,8%), І. Смешко (7,1% та 9,6%), Ю. Бойко (6,9% та 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, що визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка П. Порошенка. Також спостерігається зростання підтримки І. Смєшка (з 6,8% до 9,6%). У той же час, спостерігається зниження підтримки Д. Разумкова (з 8,1% до 5%) та О. Тягнибока (з 3,1% до 1.1%).

Також респондентам ставили питання, чи підтримують вони другий термін президентства Зеленського.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, 62,5% українців не підтримують, щоби чинний глава держави Володимир Зеленський балотувався на другий термін. А підтримують другу каденцію гаранта 30,3%.

Аналогічне питання респондентам було поставлено і під час опитування 26-29 листопада 2021 року. Тоді другий термін Зеленського підтримувало 34,3% опитаних, не підтримувало – 58,2%. А минулого місяця (13-16 грудня 2021 року) балотування чинного президента на виборах у 2024 році підтримувало 33,7% українців, не підтримувало – 58,8%.

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